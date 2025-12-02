HQ

Un team di veterinari dell'UE specializzati in epidemie ha iniziato martedì a Barcellona a contenere un'epidemia di peste suina africana (ASF) che ha interrotto alcune esportazioni di carne suina spagnola.

Gli esperti esamineranno una zona di esclusione di 6 chilometri intorno a Bellaterra, consiglieranno le autorità e prepareranno un rapporto di follow-up con raccomandazioni, ha dichiarato un portavoce della Commissione Europea. L'ASF, pur essendo innocua per gli esseri umani, si diffonde rapidamente tra maiali e cinghiali e può essere fatale per loro.

La Spagna, principale produttore di carne suina dell'UE, ha ripreso lunedì le spedizioni dalle regioni non interessate verso la Cina, che importa quasi il 42% della carne suina spagnola al di fuori dell'UE. Altri paesi, tra cui Gran Bretagna, Messico e Canada, hanno sospeso le importazioni di carne suina dalla Spagna, spingendo il Primo Ministro Pedro Sanchez a proseguire il commercio dalle regioni sicure.

Le autorità ritengono che il virus possa essersi diffuso dopo che un cinghiale ha consumato cibo contaminato. Due cinghiali selvatici sono risultati positivi vicino a Barcellona, e altri otto sono in fase di esame. L'epidemia potrebbe anche creare opportunità per gli esportatori di carne suina statunitensi. Steiner Consulting Group ha affermato che se l'ASF si diffondesse ulteriormente in Europa, i produttori statunitensi potrebbero superare i 7 miliardi di sterline di esportazioni nel 2026, soddisfacendo la domanda globale lasciata dalle restrizioni dell'UE.