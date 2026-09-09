Veterano Bethesda: Todd Howard voleva fare Starfield invece di The Elder Scrolls VI

HQ

Questo novembre segna 15 anni dall'uscita di The Elder Scrolls V: Skyrim, e sembra ancora che ci siano ancora alcuni anni prima di poter tornare a Tamriel. Quattro anni dopo l'uscita di Skyrim, nel 2015, è stato lanciato Fallout 4, e da allora Bethesda ha lanciato altri due progetti controversi, Fallout 76 e Starfield.

E allora, cosa è successo? Perché non sono passati a The Elder Scrolls VI dopo Fallout 4? Ora, un ex veterano Bethesda, Kurt Kuhlmann, si è espresso sulla questione con FRVR (tramite PC Gamer) e spiega che se la squadra avesse avuto la sua volontà, le cose sarebbero andate diversamente:

"... tutti ci aspettavamo che [The Elder Scrolls 6] fosse direttamente dopo Fallout 4. Perché non dovrebbe esserlo? È quello che abbiamo fatto, ed era un po' l'aspettativa. E poi è arrivato Fallout 76."

Anche dopo di ciò, l'attenzione non era più rivolta a un nuovo gioco di The Elder Scrolls, nonostante i desideri contrari del team:

"[Fallout 76] inizialmente non doveva coinvolgere tutto il nostro studio. Ma poi, voglio dire, quello su cui dovevamo lavorare dopo—non è mai stato che avremmo improvvisamente lavorato su TES 6, anche se penso che fosse quello che la maggior parte delle persone volesse."

Il motivo era che Todd Hward voleva realizzare Starfield e apparentemente credeva così tanto nel progetto che alla fine si realizzò:

"Todd ha detto: 'No, stiamo facendo Starfield. L'ho fatto approvare. Sarà una nuova IP. Sarà un gioco ambizioso. Sarà il più grande RPG spaziale mai realizzato.' "

Oggi sappiamo che il prossimo gioco di Bethesda sarà finalmente The Elder Scrolls VI, ma purtroppo la maggior parte dei rapporti suggerisce che potrebbe ancora essere a qualche anno di distanza. Cosa ne pensi, Bethesda avrebbe dovuto rilasciare The Elder Scrolls VI dopo Fallout 4, o è stata la scelta giusta fare Fallout 76 e Starfield invece?