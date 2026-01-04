Veterano BioWare: I giochi blockbuster sono diventati senz'anima e noiosi

HQ

L'anima ha lasciato il mondo dei videogiochi e l'arte è stata sostituita da un'ossessione per guadagnare più soldi possibile. Questo secondo un ex produttore BioWare. Mike Darrah, che in precedenza ha guidato lo sviluppo di Dragon Age e Anthem, tra gli altri, ritiene che l'industria sia diventata scandalosamente avversa al rischio e ora si concentri quasi esclusivamente sulla massimizzazione dei ricavi. Tutto questo mentre l'aspetto creativo è stato completamente messo da parte.

Darrah descrive come i costi di sviluppo alle stelle facciano sì che i grandi studi preferiscano seguire modelli collaudati piuttosto che provare qualcosa di nuovo. Il risultato sono giochi che appaiono fantastici dal punto di vista tecnico, ma che risultano vuoti e inodori. Parliamo di grandi produzioni appariscenti con mondi aperti, gameplay e storie identici.

"Nel tentativo di eliminare il rischio, nel tentativo di rivolgersi al pubblico il più ampio possibile, tutto lo spirito, tutta l'arte è stato carteggiato via dal prodotto risultante"

Darrah sostiene che questa omogeneizzazione potrebbe in realtà rendere i giocatori più inclini ad accettare l'IA generativa nello sviluppo di giochi, proprio perché la percepiscono già come priva di anima. Una visione distopica del futuro? Sì, forse, ma forse è anche ciò che potrebbe accadere se i giochi blockbuster continuassero nella stessa direzione in cui sono ora. Senza che ci siano cambiamenti.

Darrah conclude dicendo che il settore può certamente invertire la tendenza, ma solo se gli sviluppatori oseranno lasciare la ringhiera e investire effettivamente risorse nell'innovazione.