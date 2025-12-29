Veterano della PlayStation: L'industria del gaming dovrebbe creare giochi divertenti, non solo puntare a guadagnare

HQ

L'industria è in fermento di titoli di successo, microtransazioni e budget gonfiati – ma la gioia sembra essere stata un po' soffocata. Questa è l'opinione dell'ex capo PlayStation Shawn Layden, tra gli altri, che in un'intervista a Pause for Thought critica apertamente come i giochi vengono presentati oggi: si tratta solo di massimizzare profitti, coinvolgimento e quota di mercato - ma nessuno si chiede più: "È divertente?"

Layden dice:

"A volte inizia una presentazione e dicono: 'questa è la monetizzazione ed è così che cattureremo il mercato totale indirizzabile. Ho dovuto fermare alcune persone e dire: 'Ehi, aspetta—no, aspetta. Qual è la parte divertente?"

Secondo Layden, il settore deve cambiare radicalmente la direzione. Invece di 80-100 ore di grind epico e mondi di gioco vasti e inimmaginabili, dovremmo ancora una volta vedere giochi con esperienze più compatte che durano 20-25 ore e budget più bassi — cose che Expedition 33 o Hollow Knight: Silksong hanno dimostrato ancora essere valide.