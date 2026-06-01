Veterano di BioWare rivela che i videogiochi di strategia per fare soldi dovrebbero rubare ai film

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Il veterano di BioWare Mark Darrah, che ha lavorato molto con la serie Dragon Age, ritiene che, per evitare che tutti i giochi AAA diventino presto live-service, sviluppatori e publisher dovrebbero rubare un'idea che faccia guadagno dall'industria cinematografica. In particolare, il gaming dovrebbe prendere in prestito il concetto di product placement.

"Il product placement è una parte davvero piccola dei videogiochi in questo momento, rispetto a film e televisione," Darrah spiega in un video sul suo canale YouTube (tramite GamesRadar+). Ritiene che questo possa stabilire relazioni tra aziende di videogiochi e prodotti più ampi, portando potenzialmente a forti flussi di ricavi senza dover dipendere esclusivamente dal costo extra del giocatore per cosmetici o DLC.

"Penso che l'eccessiva dipendenza dalle microtransazioni stia eccessivamente enfatizzando certi generi e impedendo a che altri generi prosperino. Vale la pena pensarci? Penso di sì. Ho un grande modello? Non lo so. Non ancora. Ma è qualcosa che il settore dovrebbe prendere in considerazione, perché non tutto può essere un servizio live come abbiamo dimostrato in modo piuttosto definitivo nell'ultimo anno e mezzo. E se la nostra monetizzazione deriva principalmente dai servizi live, rischiamo di finire in un mondo in cui non esistono giochi AAA che non siano servizi live," ha detto Darrah.

Potrebbe sembrare ancora che al momento ci vengano spinti molti giochi AAA live-service, ma i recenti flop hanno sperato che molti grandi publisher non possano semplicemente fare milioni mettendo insieme un sacco di parole chiave e rilasciandolo come ultimo hero shooter del mese. Il product placement sembra un modo per guadagnare una buona somma di soldi, ma vediamo già accordi con giochi e prodotti, solo di solito al di fuori del settore videoludico.

Cosa ne pensi del piano di Darrah?