Vi siete mai chiesti perché Monoco assomigliava a uno straccio in Clair Obscur?

Uno dei tanti personaggi che incontri in Clair Obscur: Expedition 33 è Monoco, uno studioso Gestral che vede il combattimento come una forma di meditazione, parla la tua lingua e si diverte a unirsi a te nelle avventure. Puoi portarlo con te con il tuo gruppo e utilizzare questo versatile personaggio di supporto.

Ma se l'avete mai incontrato, sapete che ha anche un aspetto molto particolare, che assomiglia a un mix tra uno straccio e un cane. E forse non è così strano. Quando Gamereactor ha recentemente avuto l'opportunità di parlare con la scrittrice principale di Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, abbiamo colto l'occasione per chiederle della sua ispirazione segreta per il gioco, a cui ha risposto:

"Anche il mio cane Trunks è stato una fonte di ispirazione! Questa è l'ispirazione per il taglio di capelli di Monoco, il dialogo relazionale in cui Verso è tipo, lascia che ti tagli i capelli, sembri uno straccio. È perché a quel tempo, i capelli di Trunks erano piuttosto cresciuti e sembrava uno straccio ambulante. Questo è quello che gli diciamo sempre, sembri uno straccio! È ora di tagliarsi i capelli! Ci sono un sacco di questo tipo di cose sparse dappertutto".

Aveva anche molte altre cose e pensieri interessanti da condividere, che potrete leggere più avanti questa settimana quando pubblicheremo l'intervista nella sua interezza qui su Gamereactor.

Se vuoi saperne di più su Clair Obscur: Expedition 33 e perché devi giocarci, ti consigliamo la nostra recensione.