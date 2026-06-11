Victor Wemabyama dice che "fa male" ma rimane ottimista dopo l'umiliazione NBA

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Victor Wembanyama "non ha davvero spiegato" cosa sia successo loro nella partita delle Finali NBA contro i New York Knicks, in cui hanno sprecato un vantaggio di 29 punti e permesso alla squadra locale di New York di compiere la più grande rimonta nella storia delle Finali NBA, vincendo la partita 107-106 e restando avanti 3-1 in Finale: se vincono un'altra partita, diventeranno campioni NBA per la prima volta dal 1973.

"Chiaramente non eravamo molto affamati nella seconda metà. Era doloroso, ovviamente. Abbiamo lavorato troppo e abbiamo perso il vantaggio. È così semplice. Fa solo male", ha detto la stella francese, che ha aggiunto 24 punti e 13 rimbalzi, ma ha segnato solo 9 su 25 dal campo, e la squadra, che ha iniziato a travolgere i Knicks, ha segnato solo 30 punti nel secondo tempo.

Tuttavia, Wemby è ottimista e crede che questo possa aiutare la squadra a tornare più forte. "Andrà in due direzioni, una brutta e una buona. Il cattivo sarebbe arrendersi, il buono sarebbe diventato più forte attraverso questo e altro insieme, e questo è quello che faremo."

Gli Spurs tornano a San Antonio per Gara 5, domenica alle 14:30 CEST, 13:30 BST. Non hanno margine di errore e devono vincere tre partite di fila se vogliono il titolo.