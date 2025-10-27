Victor Wembanyama batte un nuovo record in NBA al ritorno da un infortunio: 3 vittorie per i San Antonio Spurs

HQ

Victor Wembanyama non ha deluso il suo inizio di stagione NBA, aiutando i San Antonio Spurs a vincere tre partite di fila e battendo un nuovo record NBA. Nella sua ultima partita, domenica contro i Brooklyn Nets, gli Spurs hanno vinto 118-107, grazie a un enorme vantaggio di 26 punti a metà partita.

Su di esso, Wemdanyama ha segnato 31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate in 36 minuti di azione. In tal modo, ha battuto il record come primo giocatore nella storia della NBA a segnare 100 punti e registrare 15 stoppate nelle prime tre partite della stagione regolare, secondo la BBC.

Wembanyama, una delle figure più popolari dell'NBA, ha contribuito a rendere popolare l'NBA in Francia, con i San Antonio Spurs che sono la squadra più seguita. Hanno giocato a Parigi la scorsa stagione. Tuttavia, poco dopo è stato messo da parte per il resto della stagione a causa di una trombosi venosa profonda alla spalla, saltando anche EuroBasket 2025.

