Victor Wembanyama e Giannis Antetokounmpo si uniscono alla lista dei giocatori infortunati in NBA

HQ

È stata una serata NBA sfortunata per Victor Wembanyama e Giannis Antetokounmpo, due delle più grandi stelle del basket a livello mondiale, entrambi infortunati. Giannis Antetokounmpo ha subito una lesione a terra sinistra e ha dovuto lasciare la partita in anticipo, già nel secondo quarto. Aveva segnato 14 punti prima di quel momento e stava registrando la seconda miglior media della lega a pari pari, con una media di 32,6 punti a partita. Secondo la NBA, è a soli 57 punti dal diventare il 42° giocatore nella storia della NBA a raggiungere i 21.000 punti in carriera.

Alcuni giorni prima Victor Wembanyama, la stella francese dei San Antonio Spurs, ha subito uno stiramento al polpaccio sinistro e dovrebbe essere fermo per due o tre settimane. Il suo infortunio è stato confermato ieri sera dopo aver subito una risonanza magnetica domenica, a seguito della partita di venerdì contro i Golden State Warriors in cui ha subito l'infortunio. Sta viaggiando a una media di 26,2 punti, 12,9 rimbalzi e 4 assist a partita, ed è il miglior bloccatore della lega, con 3,58 stoppate a fama. Ha aiutato gli Spurs a raggiungere il miglior inizio degli ultimi dieci anni, 8 vittorie e 4 sconfitte.

In attesa del rapporto infortuni per Antetokounmpo, Wembanyama si aggiunge alla lista dei giocatori infortunati NBA, che include Ja Morant per i Memhpis Grizzlies, Paolo Banchero per Orlando Magic, Stephon Castle per San Antonio Spurs, Jonathan Kuminga per i Golden State Warriors e Rayson Allen per i Phoenix Suns.