Victor Wembanyama è stato scelto come Difensore dell'Anno con il 100% dei voti
Wembanyama aggiunge un altro premio NBA alla sua lista dei trofei.
Il centro dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama ha vinto, non sorprendentemente, il premio di Difensore dell'Anno, diventando il più giovane a farlo a 22 anni - non ha vinto l'anno scorso perché un infortunio lo ha tenuto lontano troppo a lungo e non ha giocato il minimo di partite per essere idoneo ai premi -. L'"alieno francese", la cui incredibile altezza, la più alta della lega con 7 piedi e 3 pollici (2,21 m), lo ha aiutato a essere il giocatore con più muri per tre stagioni consecutive, ha realizzato 627 stoppate in carriera (tre stagioni con i San Antonio Spurs) ed è anche nominato MVP insieme a Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander.
Gli altri due finalisti, Chet Holmgren degli Oklahoma City Thunder e Ausar Thompson dei Detroit Pistons, non avevano alcuna possibilità... letteralmente, come per la prima volta in NBA, il Difensore dell'Anno è stato scelto all'unanimità, con il 100% dei voti.
Nessun altro Defesnative Player è stato scelto con il 100% dei voti, e nessuno è stato più giovane di Wembanyama, che ha anche vinto il premio come Rookie of the Year: solo Michael Jordan e David Robinson hanno vinto entrambi i premi.
In altre categorie, è molto raro che un giocatore riceva il 100% dei voti, con Stephen Curry come MVP nel 2016 con il 100% dei voti uno degli esempi più rari. L'unico altro caso in cui è successo negli ultimi dieci anni è stato... anche Wembanyama, quando vinse il titolo di Rookie of the Year nel 2024.