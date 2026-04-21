Victor Wembanyama è stato scelto come Difensore dell'Anno con il 100% dei voti

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Il centro dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama ha vinto, non sorprendentemente, il premio di Difensore dell'Anno, diventando il più giovane a farlo a 22 anni - non ha vinto l'anno scorso perché un infortunio lo ha tenuto lontano troppo a lungo e non ha giocato il minimo di partite per essere idoneo ai premi -. L'"alieno francese", la cui incredibile altezza, la più alta della lega con 7 piedi e 3 pollici (2,21 m), lo ha aiutato a essere il giocatore con più muri per tre stagioni consecutive, ha realizzato 627 stoppate in carriera (tre stagioni con i San Antonio Spurs) ed è anche nominato MVP insieme a Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander.

Gli altri due finalisti, Chet Holmgren degli Oklahoma City Thunder e Ausar Thompson dei Detroit Pistons, non avevano alcuna possibilità... letteralmente, come per la prima volta in NBA, il Difensore dell'Anno è stato scelto all'unanimità, con il 100% dei voti.

Nessun altro Defesnative Player è stato scelto con il 100% dei voti, e nessuno è stato più giovane di Wembanyama, che ha anche vinto il premio come Rookie of the Year: solo Michael Jordan e David Robinson hanno vinto entrambi i premi.

In altre categorie, è molto raro che un giocatore riceva il 100% dei voti, con Stephen Curry come MVP nel 2016 con il 100% dei voti uno degli esempi più rari. L'unico altro caso in cui è successo negli ultimi dieci anni è stato... anche Wembanyama, quando vinse il titolo di Rookie of the Year nel 2024.