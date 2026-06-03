Victor Wembanyama ha invitato i suoi compagni di squadra di San Antonio a guardare Obsession prima delle finali NBA

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Victor Wembanyama, stella dei San Antonio Spurs, che cercherà di vincere il suo primo anello NBA nel terzo anno affrontando i New York Knicks in finale, ha avuto un'idea per far rilassare i suoi compagni prima delle finali: guardare un film. Ma non in un film qualsiasi... secondo il giornalista di ESPN Michael C. Wright, Wembanyama ha scelto uno dei film horror più caldi della stagione, il Obsession di Curry Baker.

A quanto pare, il giocatore francese ventiduenne li ha invitati a una proiezione di Obsession, "per rilassarsi dal peso emotivo della Gara 7 in vista delle Finali".

I tifosi hanno reagito alla notizia con ammirazione verso il loro idolo 'Wemby', che già si comporta da leader dentro e fuori dal campo nonostante la sua giovinezza, anche se molti hanno fatto notare che Obsession è un film piuttosto stressante per rilassarsi... Anche se è un vero piacere per gli appassionati di horror.

Già apparentemente uno dei film più redditizi di tutti i tempi, Obsession è uscito in diversi mercati dalla primavera (in Francia è uscito a maggio), con Germania e Spagna come ultimi grandi mercati ad aprire, il 26 giugno.

Victor Wembanyama ha guidato i San Antonio Spurs a battere i campioni NBA in carica, gli Oklahoma City Thunder, vincendo in Gara 7 in Oklahoma, e punterà a conquistare il loro primo titolo NBA dal 2014. La prima di una serie di incontri al meglio delle sette si svolge stasera (giovedì 4 giugno alle 14:30 CEST, 13:30 BST).