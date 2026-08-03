Victor Wembanyama "non sente la mancanza dell'NBA", ha perso il basket FIBA mentre torna in Francia

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La prossima finestra delle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIBA 2027 è in arrivo (dal 24 agosto al 1° settembre), e segnerà il ritorno di Victor Wembanyama nella nazionale francese tra due anni. La sua ultima partita con la nazionale è stata la finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 persa contro gli Stati Uniti, e da allora Wemby si è concentrato sulla sua carriera NBA, saltando l'EuroBasket nell'estate 2025, ma sarà con la squadra per le poche partite contro Slovenia (27 agosto) e Svezia (30 agosto), oltre a probabilmente due amichevoli contro la Serbia il 20 e 23 agosto.

Parlando alla stampa durante la ristrutturazione di un campo da basket a Nanterre, Wembanyama ha ammesso di essergli mancato giocare per la Francia. "Quando torno qui, mi fa molto bene. Al momento non mi manca la NBA, ma mi manca il basket FIBA", ha detto la stella ventitenne (tramite Basket News), le cui ultime apparizioni non erano state così buone, dato che i San Antonio Spurs avevano perso le finali NBA contro i New York Knicks, nonostante partissero favoriti.

"A volte è difficile mantenere i contatti con la Francia ogni giorno, dopo essere stati via per così tanti mesi dall'altra parte dell'Atlantico. Ma tornando qui, non c'è niente di più semplice perché queste sono persone che conosco, persone di cui mi fido", ha detto Wemby. "Ero circondato quasi esclusivamente da brave persone, crescendo a Nanterre e in Francia in generale".