Victor Wembanyama si commuove dopo aver giocato la NBA Cup poche ore dopo la morte della nonna

HQ

Victor Wembanyama non è riuscito a sollevare il suo primo trofeo NBA ieri sera, quando i San Antonio Spurs sono stati battuti dai New York Knicks nella finale della NBA Cup 124-113. Wembanyama è partito dalla panchina e ha giocato 25 minuti, segnando 18 punti, 6 rimbalzi, 2 stoppate, 1 assist e 1 palla rubata, ma gli Spurs erano -18 quando lui era in campo, con 7 tentativi su 17 in campo.

In seguito si è commosso durante la conferenza stampa, dicendo di aver perso qualcuno. Rispose a due domande prima di lasciare la sala stampa. In seguito si seppe che sua nonna era morta in Francia poche ore prima della partita, martedì.

Wembanyama ha poi ricevuto molto sostegno dai tifosi, molti dei quali ricordano che, nonostante il suo dominio nella squadra, ha solo 21 anni. E nonostante la sconfitta personale, ha comunque giocato una partita solida, ben lontana dalle sue migliori prestazioni, ma Wembanyama è appena uscito da un infortunio all'inguine che lo ha costretto a stare fuori per 12 partite.