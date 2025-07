Victor Wembanyama spiega la sua assenza per la Francia per Eurobasket

HQ

Victor Wembanyama, uno dei giocatori più popolari della NBA, che gioca per i San Antonio Spurs, ha subito un grave infortunio a febbraio che lo ha tenuto fuori per la maggior parte della stagione NBA, rendendolo non idoneo per premi individuali come All-NBA. 'Wemby' ha sofferto di una trombosi venosa profonda, ma da allora si è ripreso, anche se naturalmente non è al suo miglior livello.

Tuttavia, Wembanyama, 21 anni, nato a Le Chesnay, un sobborgo di Parigi, che li ha portati a un'eroica medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e a un altro argento ai Mondiali Under 2021 del 19 della FIBA, non prenderà parte a Eurobasket 2025, che si svolge dal 27 agosto al 14 settembre in Lettonia. Il giocatore ha spiegato a L'Equipe che gli è stato dato il nulla osta ufficiale per riprendere gli allenamenti, ma ha scelto di concentrarsi sulla stagione NBA.

Ha spiegato la decisione, che probabilmente ha deluso i tifosi francesi, su L'Equipe (via RMC Sport): "Quando hai un problema di salute così serio nella vita in generale, non necessariamente come giocatore di basket, non puoi permetterti di correre rischi. Mi sarebbe piaciuto molto che la mia riabilitazione andasse più veloce. Ma senza certezze non potevo partecipare all'Euro".

"Non gioco a basket da molto tempo. E non torna così", ha detto Wembanyama. "Anche se ci fossero le finali NBA da giocare domani, non credo che sarei in grado di farlo".

L'allenatore francese Frédéric Fauthoux ha detto di rispettare e comprendere la scelta del giocatore, dicendo che è la scelta più ragionevole. "C'è un processo per tornare in carreggiata per essere operativi. La sua volontà è intatta, non vede l'ora di indossare di nuovo la maglia della squadra francese. Per quest'estate è stata troppo breve, con troppe incertezze", ha detto l'allenatore, che sarà anche privo di Evan Fournier, Rudy Gobert e Mathias Lessort.

Nell'ultima edizione dell'Eurobasket nel 2022, la Francia ha perso contro la Spagna 88-76. Wembanyama non ha giocato lì, poiché ha subito un infortunio ed è stato escluso un mese prima. Il suo debutto a un Eurobasket per 'les Bleus' dovrà aspettare il 2029, in Spagna.