Victor Wembanyama torna dall'infortunio e sorprende i Thunder nelle semifinali della NBA Cup

L'eccellente striscia degli Oklahoma City Thunder in NBA è stata interrotta nel momento peggiore possibile, nella semifinale di NBA Cup contro i San Antonio Spurs, che avevano sconfitto gli attuali campioni NBA 111-109 sabato scorso a Las Vegas. È solo la seconda sconfitta dopo 26 partite per Oklahoma e la prima dopo 16 vittorie.

La partita vide il ritorno di Victor Wembanyama, che aveva saltato le ultime 12 partite a causa di un infortunio al polpaccio. Ha giocato per 20 minuti e segnato 22 punti per gli Spurs, mentre Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 29 punti per i Thunder, che a un certo punto erano sotto di 21 punti dagli Spurs ma sono quasi riusciti a rimontare, superando gli Spurs 106-105 con 14,9 secondi rimasti. I tiri liberi di Devin Vassell e Stephon Castle hanno portato la vittoria a San Antonio.

Orari delle finali NBA Cup in Europa e come guardarli:

I San Antonio Spurs hanno sorpreso gli Oklahoma City Thunder e raggiungono la finale della NBA Cup, mentre gli Orlando Magic hanno perso contro i New York Knicks 132-120 sabato sabato scorso, fissando la finale per martedì prossimo (mercoledì mattina in orario europeo):



Finale: San Antonio Spurs vs. New York Knicks - 14:30 CET, 13:30 GMT di mercoledì 17 dicembre



Ricorda che puoi guardare gratuitamente la finale della NBA Cup (così come i futuri play-off NBA nel 2026) con la tua iscrizione su Amazon Prime Video, in tutto il mondo.