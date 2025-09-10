Victor Wembanyama vuole creare un fan club ultras per i San Antonio Spurs ispirato al calcio europeo

HQ

Una delle più grandi stelle europee dell'NBA è Victor Wembanyama, dei San Antonio Spurs, che è anche amato in Francia (nonostante dia la priorità alla sua stagione NBA rispetto all'EuroBasket). La sua carriera è iniziata a Parigi ed è anche un grande tifoso del Paris Saint-Germain, quindi sa che il fandom sportivo in Europa è spesso diverso da quello degli Stati Uniti. E vuole portare in NBA un po' della "passione" vista negli ultraclub club, in tempo per la stagione NBA, che inizierà il 26 ottobre per i San Antonio Spur.

Come riportato da RMC, 'Wemby' ha lanciato un appello ai "tifosi più pazzi e appassionati" per creare un gruppo ultras a San Antonio, domenica 14 settembre, ispirato al Collettivo Ultras di Parigi.

"La sezione sarà situata dietro il cesto con 150-300 persone. Dovremo trovare un nome, un logo, avremo delle sciarpe...", spiega Wembanyama, che sarà presente alla call di domenica. "Essendo cresciuto in Europa ed essendo un grande tifoso di calcio, ho visto quanto gli ultras portassero vita a uno stadio e alla loro comunità. So che non è proprio il caso della cultura americana, ma penso che sia giunto il momento. E se c'è un posto in cui può funzionare nella NBA, è qui a San Antonio."

Wembanyama ritiene che gli ultras potrebbero aiutare gli Spurs a vincere le partite in futuro. "41 partite casalinghe nella stagione regolare significano 41 opportunità di spingere nel quarto quarto per darci quell'energia in più".