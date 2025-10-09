Victoria Beckham ha speso una fortuna per questo semplice oggetto da ufficio

HQ

Il documentario Netflix di Victoria Beckham è appena uscito, alzando il sipario su nuovi dettagli sul suo impero di moda e bellezza e rivelando aspetti sorprendenti delle sue abitudini di spesa. Una delle rivelazioni più inaspettate è che anche durante i periodi di tensione finanziaria, Victoria ha investito molto in lussi apparentemente piccoli, comprese le piante dei suoi uffici, che secondo quanto riferito costano più di quanto la maggior parte si aspetterebbe. Come ha raccontato, l'azienda era "in rosso di decine di milioni" e una spesa notevole erano le piante degli uffici: "Perché ama le piante. E costava circa 70.000 sterline all'anno. E poi c'era qualcuno che veniva ad innaffiare le piante", ha condiviso il suo socio in affari. Cosa ne pensa? L'episodio offre uno sguardo più da vicino alla vita e al lavoro di Victoria Beckham. Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete guardare il documentario completo al seguente link. Go!