Victoria Mboko entra nella top 20: "È difficile pensare che non vincerà i Grandi Slam"

Victoria Mboko, tennista canadese di 19 anni, ha concluso il suo 2025 con una grande vittoria contro Cristina Bucsa, una vittoria di 2 ore e 49 minuti per 7-5, 6-7 (9-11), 6-2 all'Hong Kong Open (WTA 250), la finale del torneo WTA più lunga dell'anno, che l'ha aiutata a raggiungere la top 20 (18°) per la prima volta. Un anno fa, in questo stesso periodo, era la 350esima al mondo, ma l'aspettativa è che salirà ancora più in alto l'anno prossimo, ed è solo questione di tempo prima che inizi a vincere il Grande Slam, ha detto l'ex mentore di Serena Williams Patrick Mouratoglou.

L'adolescente canadese, nata negli Stati Uniti da genitori congolesi, ha vinto il suo primo titolo senior quest'anno, un grande titolo: un WTA 1.000 in Canada, sconfiggendo Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina e Naomi Osaka, tutte ex vincitrici del Grande Slam.

È diventata la più giovane a sconfiggere quattro grandi vincitrici in un torneo dai tempi di Serena Williams, e molti la paragonano alla leggenda vincitrice di 23 Grandi Slam, tra cui Mouratoglou, allenatore di Serena per oltre un decennio, più recentemente allenatore di Naomo Osaka.

"La risorsa numero uno di Victoria Mboko, non ha rispetto", ha detto Mouratoglou in un post su Instagram ad agosto (via Reuters) dopo la sua vittoria a Toronto. "Non significa che sia irrispettosa. Significa che non ammira i giocatori che pensano "wow! Non posso battere quel giocatore. Non sono ancora qui'. No, gioca per vincere, chiunque sia dall'altra parte del campo", aggiungendo che è "difficile pensare" che non vincerà i Grandi Slam, elogiando la sua fisicità e il suo stile di gioco offensivo.