L'Ucraina colpisce con droni navali due petroliere della flotta ombra russe nel Mar Nero

L'Ucraina ha colpito due petroliere legate alla cosiddetta "flotta ombra" russa con droni navali nel Mar Nero, ha dichiarato sabato un funzionario della sicurezza della SBU, dopo che le autorità turche avevano segnalato esplosioni e incendi a bordo di due imbarcazioni vicino al Bosforo il giorno prima.

L'operazione congiunta SBU-marina ha preso di mira il Kairos e il Virat, entrambi vuoti e diretti al terminal petrolifero russo di Novorossiysk, secondo il funzionario. L'Ucraina afferma che le navi facevano parte di una flotta utilizzata da Mosca per trasportare petrolio autorizzato.

Filmati diffusi dai servizi di sicurezza ucraini (che potete vedere nei video qui sotto) mostrano le navi subite gravi danni. "Entrambe le petroliere sono state di fatto ritirate dal servizio", afferma il funzionario, sostenendo che gli attacchi avrebbero disturbato il trasporto petrolifero russo.

La Turchia ha dichiarato che sono state avviate operazioni di soccorso per i membri dell'equipaggio dopo che le esplosioni hanno colpito i due petroliere venerdì. Non ha commentato la fonte delle esplosioni. Kiev ha ripetutamente sollecitato un'azione internazionale più forte contro la flotta ombra russa, che a suo avviso permette al Cremlino di continuare a esportare petrolio e finanziare la sua guerra nonostante le restrizioni occidentali.