Video del ministro israeliano che umilia attivisti detenuti della flottiglia suscita indignazione dentro e fuori Israele

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Un video pubblicato dal Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben Gvir durante la visita dei campi di detenzione dove centinaia di attivisti di una flottiglia umanitaria sono tenuti in condizioni umilianti, ha suscitato controversie internazionali e persino rifiuti all'interno del governo israeliano.

Le autorità israeliane hanno dichiarato che ci sono 430 attivisti provenienti dalle imbarcazioni della Flottiglia Globale Sumud, partiti dalla Turchia e detenuti lunedì e martedì. Il video di Ben Gvir mostra le condizioni disumane in cui gli attivisti vengono tenuti illegalmente, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, alcuni sotto il sole, altri picchiati e abusati da funzionari.

Il video ha suscitato indignazione a livello internazionale e Spagna, Francia, Italia, Irlanda o Canada hanno convocato i loro ambasciatori israeliani per chiedere la liberazione immediata dei loro cittadini detenuti da Israele. Ma il video ha anche causato disordine all'interno del governo israeliano.

Il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar ha detto che Ben Gvir "ha deliberatamente causato danni allo stato con questa performance vergognosa, e non per la prima volta" e che ha "sprecato enormi, professionali e riusciti sforzi compiuti da molte, molte persone, dai soldati delle IDF ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e a molte altre persone di valore". mentre il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha detto che "il modo in cui il Ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele", anche se ha affermato che "Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori terroristici di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza".

Ora si prevede che gli attivisti saranno rilasciati nei prossimi giorni, come è accaduto nelle flottiglie precedenti, ma ci sono state segnalazioni secondo cui alcuni attivisti sono stati detenuti per giorni nelle prigioni israeliane e altri torturati prima di essere rilasciati. Netanyahu ha detto di aver istruito le autorità "a lasciare i provocatori il prima possibile".