Video scioccante mostra un ragazzo di 13 anni che cade dalla cascata nell'attrazione di Disneyland

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Un episodio scioccante è avvenuto questa settimana a Disneyland, in California: un ragazzo di 13 anni è caduto dalla cascata della giostra Tiana's Bayou Adventure (precedentemente Splash Mountain), scivolando giù per l'ultimo salto della giostra, alta 15 metri e 50 piedi.

È stato registrato un video dell'incidente ed è incredibile, ma fortunatamente il ragazzo, che è stato portato in un centro storico, non ha riportato ferite gravi. Non è sicuro cosa abbia causato l'incidente. Un funzionario Disney ha inviato una dichiarazione a TMZ, affermando che "la sicurezza degli ospiti del parco è la loro massima priorità (...) e le attrazioni sono progettate con molteplici misure di sicurezza, e le squadre sono formate per intervenire rapidamente in situazioni come questa, cosa che è stata fatta — l'attrazione è stata immediatamente fermata".

La Divisione di Sicurezza e Salute sul Lavoro della California ha ispezionato l'attrazione e ha approvato l'apertura, come ha riportato TMZ, che ha anche ottenuto il video.

Secondo quanto detto da alcuni testimoni a People, il ragazzo è sceso dal veicolo in movimento, forse per panico prima della caduta. Gli ospiti di quelle attrazioni a tronchi non sono assicurati con cinture di sicurezza, ma con pallini che impediscono loro di cadere, a meno che non cerchino deliberatamente di uscire dalla barca, cosa che ovviamente è severamente vietata e consigliata prima di ogni corsa.