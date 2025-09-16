Videogiochi, Reddit e Discord: in che modo Internet ha contribuito alla radicalizzazione del sospettato della sparatoria di Charlie Kirk?

HQ

L'assassinio di Charlie Kirk ha fatto notizia negli ultimi giorni. Pochi giorni fa, un sospetto era stato preso in custodia dopo una breve ma intensa ricerca, ma non stava collaborando, quindi non abbiamo avuto alcuna spiegazione dietro il suo movente.

Tuttavia, al suo ritorno a Washington, nello Utah, il governatore dello Utah Spencer Cox ha notato che la radicalizzazione del sospetto ha messo radici durante il suo tempo trascorso su videogiochi, Reddit, Discord e meme di nicchia, verificandosi quando aveva un'età compresa tra i 19 e i 22 anni.

Allo stesso tempo, oggi riceviamo la notizia che il sospetto avrebbe accennato alla responsabilità su Discord prima del suo arresto. Tyler Robinson, che rimane in custodia, avrebbe scambiato messaggi in una chat di gruppo suggerendo un coinvolgimento nell'attacco.

Mentre Discord ha confermato che non ci sono segni di pianificazione o di un coordinamento più ampio sulla sua piattaforma, i funzionari continuano a esaminare l'attività online di Robinson come parte degli sforzi per determinare un movente.