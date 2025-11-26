Videogiochi vs musica e film: una prospettiva fresca sul 2025

HQ

Come da tradizione, noi di Gamereactor miriamo a comprendere meglio l'industria dei videogiochi e a condividere con voi giocatori e sviluppatori le intuizioni più preziose parlando con veri insider, in particolare sviluppatori e dirigenti veterani che partecipano come relatori alle varie conferenze ed eventi del settore. E quest'anno abbiamo cercato di decifrare le chiavi e le soluzioni che porteranno il gaming a una posizione migliore negli anni a venire.

E c'è una tendenza verso un messaggio bello e ottimista: la creatività ci salverà. Dove Phil Foxton ci ha detto che sviluppatori licenziati stanno creando studi "potenze creative" al BCN Game Fest, e dove Adam Boyes immaginava un'industria videoludica più sana e centrata sull'uomo entro il 2030 nel suo workshop "Rally to Recover" a DevGAMM, ora aggiungiamo un'altra visione, anch'essa dell'evento di Lisbona, che converge in linee simili.

Da Alexandre Amancio, veterano AAA e ora responsabile di Studio Ellipsis:

"Concentrati su piccoli nuclei creativi con una visione forte. Concentrati sul cercare di prevedere le tendenze future piuttosto che inseguirle. E anche concentrarsi sull'eccellenza", ci spiega che è stato il messaggio che ha trasmesso agli sviluppatori riuniti in DevGAMM. "Abbiamo scambiato eccellenza per compiacenza, e penso che rifocalizzarci sulla nostra passione principale, dove entriamo tutti in questo settore, sia davvero importante".

"E sapete che se lo facciamo, ci concentreremo su team creativi più piccoli, sulla pura visione e sulla ricerca dell'eccellenza", continua nell'intervista esclusiva a Gamereactor qui sotto, "Penso che questo aprirà la strada a un futuro brillante per questo settore".

La promettente strategia di Amancio ha poi portato la nostra conversazione su due altri ambiti: cosa significhi tutto questo per indie/AA/AAA, dato che la stagnazione creativa non si è verificata nei team più piccoli, e il problema costante della scalabilità nel settore.

"Quella dualità e quella sinergia creativa tra grandi studi AA o AAA", aggiunse al primo punto, "[loro] sono il motore per la portata, la lucidità, la qualità e il rapporto con i piccoli indie che stanno spingendo l'innovazione. Quel circolo virtuoso deve essere amplificato nel nostro settore."

"Anche se l'industria AAA si è ridotta, la scena indie si è espansa. Ma anche questo ha un prezzo. Qualcosa come circa 1600 [partite] quest'anno, significa anche diluimento. Ci stiamo avvicinando all'industria musicale nel senso che la scoperta sta diventando un problema."

"Se guardi la maggior parte dei giochi che escono su Steam... Il numero di giochi che effettivamente fanno i 100 dollari che costa è piuttosto basso. E quindi, anche se la scena indie sta prosperando, ha anche i suoi problemi"

Invece dell'industria musicale, e per affrontare il problema della scalabilità, Amancio ha poi paragonato i videogiochi ai film, ma c'era un'analogia più interessante con un treno staccabile...

"Se guardi a come si è evoluta l'industria cinematografica, ci sono alcuni elementi che possiamo imparare", confronta nel video. "Ci sono piccoli team creativi e molte persone quasi come outsourcing che assumono per un progetto. E poi il progetto cresce quando deve crescere; si contrae quando deve contrarsi."

"Non solo usare il co-sviluppo, ma anche l'outsourcing penso sia la chiave. Penso che i team core dovrebbero essere a dimensioni umane, e poi integrati da co-sviluppatori e/o outsourcing quando necessario"

"Il mio team più grande era tipo mille persone in Ubisoft", ricorda. "È come avere un treno. La locomotiva è il team creativo. Hai carri legati al treno, ognuno con i suoi vincoli. Sganciando queste e avendo una locomotiva più magra e poi fissando i componenti quando serve... Penso che renderà il processo complessivo molto più fluido."

Più facile a dirsi che a farsi, ma anche per i candidati al GOTY di quest'anno, sembra che forze creative più piccole riconquisteranno il loro trono nell'industria nei prossimi anni. Per ulteriori approfondimenti, puoi guardare l'intervista completa di 15 minuti con sottotitoli locali qui sotto: