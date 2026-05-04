Viggo Mortensen apparentemente approva il casting di Jamie Dornan per il ruolo di Aragorn

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La produzione di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum sta per iniziare, riunendo veterani del franchise, come Gandalf di Ian McKellen, con interpretazioni completamente nuove di ruoli iconici—incluso Aragorn di Jamie Dornan.

Sì, non sarà Viggo Mortensen, ma secondo il regista Andy Serkis, Mortensen è in realtà soddisfatto della scelta di Dornan. Parlando nel podcastet Happy, Sad, Confused, Serkis ha dichiarato:

"A parte questo, siamo entusiasti che Jamie lo faccia. Voglio dire, sai, siamo assolutamente entusiasti, e tra l'altro, anche Viggo."

Rimane comunque un po' confuso che McKellen e Orlando Bloom siano pronti a tornare mentre Mortensen no.