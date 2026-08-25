Villaggio in Francia devastato da un tornado, che ha lasciato 39 feriti e ha danneggiato 300 abitazioni

HQ

Un tornado ha colpito la regione dell'Aude, nel sud-ovest della Francia, con venti fino a 117 km/h registrati nel villaggio di Pomas che hanno causato gravi danni agli edifici, strappato i tetti e lasciato 39 persone ferite, due in condizioni critiche secondo quanto riportato e 15 portate in ospedale, secondo i rapporti.

Si stima che 300 case siano state danneggiate nel villaggio di Pomas, vicino a Carcassone, con un residente che ha dichiarato che "metà del villaggio è stata distrutta", incluso il parziale crollo di un castello di 1.000 anni. Quasi 3.000 case in 10 villaggi sono rimaste senza elettricità.

https://x.com/MeteoExpress/status/2091915942720577661

Considerato un tornado supercella, questo tipo di fenomeno è raro in Francia, ma secondo l'esperto analista turco Jeo Albant, la serie di ondate di caldo estreme che hanno colpito Francia ed Europa quest'estate e primavera ha causato un aumento del trasferimento di calore convettivo e, quando il tempo è cambiato e una forte tempesta ha colpito la Francia, ha contribuito a creare il tornado.

La posizione non è lontana da dove si è svolta la terza tappa della Vuelta a España, che ha dovuto essere cancellata a causa della grandine.