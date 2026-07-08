Villaggio italiano turisti a torso nudo fino a €200

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Un piccolo villaggio in Italia si è stancato di turisti poco vestiti che vagano e ora sta introducendo nuove regole per contrastare il problema. Questo significa che chi cammina a torso nudo rischia di essere multata fino a 200 euro.

Le nuove regole fanno parte di una serie di misure ampie in attuazione non solo per ridurre il sovraffollamento, ma anche per migliorare la qualità della vita dei residenti. Secondo il sindaco Mauro Manzoni, la città limiterà anche il numero di gruppi di visite guidate che visitano la zona.

Il villaggio non è affatto l'unico nell'introdurre questo tipo di restrizioni. Diverse cittadine più piccole in Italia, come Sorrento e Portofino, hanno adottato misure simili per cercare di contenere o gestire l'aumento del turismo.