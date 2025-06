Vince Vaughn su un sequel di Dodgeball: "Sono decisamente aperto a questo"

Ci sono state discussioni e rapporti su un sequel di Dodgeball: A True Underdog Story praticamente per i due decenni da quando è arrivato l'originale, ma nessuno di questi ha mai portato a qualcosa di significativo. In effetti, la maggior parte sembra aver fatto pace con l'idea che non ci sarà mai un vero sequel del leggendario film commedia. Tuttavia, un attore principale di quel film è ancora aperto a un ritorno.

Parlando con The Hollywood Reporter del suo recente film Netflix Nonnas, Vince Vaughn - che ha visto una rinascita di ruoli negli ultimi tempi, incluso Apple TV+ di Bad Monkey - ha detto che sarebbe interessato a fare un sequel di Dodgeball, supponendo che l'idea e la sceneggiatura siano di qualità in primo luogo.

"Si parla sempre di questi", ha detto Vaughn, che interpreta il protagonista Peter La Fleur nel film. "Dodgeball, in realtà, c'è un'idea che è abbastanza buona, ma niente di sicuro. Inizierò la seconda stagione di Bad Monkey, che è fantastica, e poi ho un'altra cosa che farò, ma lo farei sicuramente... Si tratta sempre di capire se la storia è giusta, se l'estensione è qualcosa che ha senso".

Continua: "Ci sono idee che sono buone con alcune di queste, ma non si sa mai cosa traspare e se ha senso per tutti. Ma sono decisamente aperto a questo. Amo molti di quei film e sono decisamente aperta se succede qualcosa".

Non solo è importante avere la sceneggiatura giusta per un seguito di Dodgeball, ma è anche la chiave per assicurarsi il cast, tra cui Ben Stiller nei panni dell'eccentrico White Goodman e anche la sua vera moglie Christine Taylor nei panni di Kate Veatch.

Guardereste un sequel di Dodgeball ?