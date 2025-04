Vincent "Kingpin" D'Onofrio vorrebbe suonare Swamp Thing

Un progetto DC di cui non abbiamo ancora sentito parlare molto, ma che sappiamo essere imminente e da cui ci sono stati piccoli aggiornamenti ogni pochi mesi, è Swamp Thing . Sarà diretto da James Mangold (3:10 to Yuma, Logan, Ford v Ferrari ) e l'idea è che sarà abbastanza indipendente e offrirà un horror gotico.

Non sappiamo ancora chi interpreterà Swamp Thing, ma conosciamo una persona che è interessata al ruolo, ovvero Vincent D'Onofrio. Forse meglio conosciuto per il suo ruolo di Wilson Fisk nella serie Daredevil, D'Onofrio ha recentemente confermato che non interpreterà mai il ruolo nei cinema a causa di problemi di diritti.

Sui social media, di recente gli è stato chiesto se c'è qualche altro personaggio dei fumetti che gli piacerebbe interpretare, a cui ha risposto semplicemente "Swamp Thing ". A giudicare dai commenti, molte persone sembrano pensare che questa sembri un'ottima idea, ed è difficile discuterne, giusto?

