Vincent Kompany del Bayern Monaco molto critico nei confronti di Mourinho dopo l'incidente con Vinícius: "Ha commesso un errore"

HQ

Al manager del Bayern Monaco, Vincent Kompany, è stato chiesto la sua opinione sulla grande controversia calcistica della settimana: i presunti insulti razzisti contro il giocatore del Real Madrid Vinícius Jr. da parte del giocatore del Benfica Gianluca Prestianni durante una partita di Champions League martedì. Mentre il Benfica e il giocatore hanno negato l'insulto, Kompany si schiera con il brasiliano, affermando che la reazione di Vini "non può essere finta".

"Si vede che è stata una reazione emotiva. Mbappé di solito rimane sempre diplomatico, ma è stato molto chiaro su ciò che ha visto e sentito. Poi c'è il giocatore del Benfica che nascondeva quello che diceva nella maglia. Nello stadio si vedono persone che facevano segni con le scimmie, è nel video", ha detto Kompany.

Tuttavia, il tecnico belga è stato particolarmente critico nei confronti di José Mourinho, allenatore del Benfica, che è stato criticato per i suoi commenti fatti dopo la partita: non ha difeso Prestianni (ha cercato di essere "indipendente" secondo la sua opinione) ma ha accusato Vinícius di provocare con la sua celebrazione del gol. Molti opinionisti, incluso Thierry Henry, hanno difeso il diritto di Vinícius di festeggiare come vuole (anche a costo di un cartellino giallo), e Kompany è d'accordo: "Per me, quello che è successo dopo la partita è ancora peggio. José Mourinho ha praticamente attaccato il carattere di Vinicius Jr. screditando il tipo di celebrazione che ha fatto. È stato un enorme errore in termini di leadership e qualcosa che non dovremmo accettare".

Per Kompany, forse l'errore più grande di Mourinho è stato menzionare Eusébio nel suo argomento secondo cui il Benfica "non è un club razzista". "Ha detto che il Benfica non può essere razzista perché il loro miglior giocatore di sempre è stato Eusébio. Sai cosa hanno dovuto affrontare i giocatori neri negli anni '60? Era lì per viaggiare con Eusebio in ogni partita in trasferta e vedere cosa ha passato?"

Ma Mourinho non è rimasto solo nell'usare la figura di Eusébio, morto nel 2014, come difesa: il Benfica stesso lo ha usato nella dichiarazione per difendere Prestianni.

"Non ho mai sentito qualcuno dire qualcosa di cattivo su José. Tutti i suoi giocatori lo adorano. So che in fondo è una brava persona. Non devo giudicarlo per questo. Ma so anche quello che ho sentito. Capisco cosa ha fatto, ma ha commesso un errore. Speriamo che non accada di nuovo in futuro, e che potremo andare avanti insieme", ha aggiunto Kompany.

Il Bayern Monaco ha sei punti di vantaggio in classifica Bundesliga, con 57 punti, seguito dai 51 del Borussia Dortmund, ma con quasi il doppio dei gol segnati rispetto al Borussia. Il Bayern affronterà l'Eintracht Francoforte domani alle 15:30 CET, alle 14:30 GMT.