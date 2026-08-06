Vinícius cancella tutte le foto su Instagram nelle ore critiche riguardo al suo futuro: restare al Real Madrid o andare all'Arsenal?

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Vinícius Jr. è attualmente nel mezzo di negoziati cruciali con il Real Madrid riguardo al suo futuro: o accetta e firma un prolungamento del contratto, probabilmente fino al 2031 (ora ha 26 anni), oppure il club cercherà di venderlo per incassarlo prima che diventi free agent il prossimo anno. L'Arsenal, ovviamente, segue molto da vicino gli eventi, dato che dopo l'incontro di ieri non hanno ancora raggiunto un accordo: il giocatore chiedeva 30 milioni di euro all'anno, e il club non offriva più di 24 milioni.

E improvvisamente, da un giorno all'altro, tutti i post sono scomparsi dall'account Instagram di Vinícius, inclusa la foto profilo, che alcuni hanno pensato potesse essere un segno che il giocatore era più vicino a lasciare il club e che il suo team sui social media stava cercando di riflettere quei cambiamenti.

Questo è stato riportato mercoledì pomeriggio dopo un incontro tra il club e gli agenti brasiliani, almeno, ma nelle ultime ore sembra che le cose siano cambiate: il Real Madrid apparentemente ha accettato alcune richieste di Vinícius riguardo al suo stipendio: forse non nella quantità fissa, ma in diversi bonus come quelli relativi ai diritti d'immagine.

Anche l'allenatore José Mourinho ha partecipato alle trattative secondo Fabrizio Romano, chiedendo a Vinícius di restare, e ora "c'è ottimismo tra entrambe le parti che questo nuovo contratto", secondo As. Forse una decisione verrà presa nelle prossime ore...