Vinícius è "più vicino che mai" a un nuovo contratto con il Real Madrid, secondo quanto riportato

Vinícius Jr. è "più vicino che mai" a raggiungere un nuovo accordo con il Real Madrid, riporta Mundo Deportivo.

Ci sono state voci secondo cui Vinícius stava considerando di non proseguire con il Real Madrid al termine del suo contratto a giugno 2027, prima dell'arrivo dell'allenatore Xabi Alonso. La situazione si è particolarmente tesa durante l'ultimo Clásico, quando Vinícius si è arrabbiato con l'allenatore quando è stato sostituito. Tuttavia, in seguito si scusò con tutti, incluso Alonso.

Tuttavia, il giocatore brasiliano è destinato a ridurre le sue ambizioni salariali, poiché ha richiesto lo stesso salario, se non di più, rispetto al compagno Kylian Mbappé, ritenendo di essersi guadagnato lo status di stella della squadra, essendo arrivato da adolescente nel 2018, migliorando nel club e aiutandolo a vincere i titoli di Champions League nel 2022 e nel 2024. Si dice che Mbappé guadagni 23 milioni di euro all'anno.

La sua prestazione è diminuita nell'ultima stagione, tuttavia, anche se questo arriva dopo una delle sue migliori partite della stagione con il Real Madrid, con due assist su quattro gol di Kylian Mbappé contro l'Olympiacos. Nel quarto gol, entrambi si sono abbracciati festeggiando.