Vinícius e Real Madrid non riescono a raggiungere un accordo dopo l'ultimo incontro, una vendita all'Arsenal potrebbe essere inevitabile

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Un incontro tenutosi mercoledì presso la sede del Real Madrid tra gli agenti di Vinícius e il club non si è concluso con un accordo, e la possibilità che il giocatore brasiliano venga venduto quest'estate si fa sempre più forte ogni giorno. Come è stato riportato più volte, Vinícius si rifiuta di firmare un nuovo contratto da anni, chiedendo uno stipendio più alto, almeno pari a quello di Kylian Mbappé.

Secondo Cadena Ser, Vinícius guadagnava 18 milioni di euro all'anno, e il club accettò di portarli a 22 milioni all'anno, che potrebbero raggiungere fino a 24 milioni con bonus. Ma il club non andrà oltre, e Vinícius chiede 30 milioni all'anno.

Vinícius ha detto di preferire restare al Real Madrid, ma incontro dopo incontro, nessuna delle due parti sembra raggiungere un accordo: o il Real Madrid si arrende e offre a Vinícius uno stipendio più alto, oppure gli agenti del brasiliano si rinunciano alle loro ambizioni salariali. È ancora sotto contratto per la stagione 2026/27, ma è stato anche riportato che il club venderà il giocatore, con l'Arsenal come favorito e l'allenatore Mikel Arteta già impegnato per farlo diventare la stella della squadra...