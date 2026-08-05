Vinícius e Real Madrid non riescono a raggiungere un accordo dopo l'ultimo incontro, una vendita all'Arsenal potrebbe essere inevitabile
Se Vinícius non firmerà un nuovo contratto quest'anno, il Real Madrid cercherà di venderlo quest'estate.
Un incontro tenutosi mercoledì presso la sede del Real Madrid tra gli agenti di Vinícius e il club non si è concluso con un accordo, e la possibilità che il giocatore brasiliano venga venduto quest'estate si fa sempre più forte ogni giorno. Come è stato riportato più volte, Vinícius si rifiuta di firmare un nuovo contratto da anni, chiedendo uno stipendio più alto, almeno pari a quello di Kylian Mbappé.
Secondo Cadena Ser, Vinícius guadagnava 18 milioni di euro all'anno, e il club accettò di portarli a 22 milioni all'anno, che potrebbero raggiungere fino a 24 milioni con bonus. Ma il club non andrà oltre, e Vinícius chiede 30 milioni all'anno.
Vinícius ha detto di preferire restare al Real Madrid, ma incontro dopo incontro, nessuna delle due parti sembra raggiungere un accordo: o il Real Madrid si arrende e offre a Vinícius uno stipendio più alto, oppure gli agenti del brasiliano si rinunciano alle loro ambizioni salariali. È ancora sotto contratto per la stagione 2026/27, ma è stato anche riportato che il club venderà il giocatore, con l'Arsenal come favorito e l'allenatore Mikel Arteta già impegnato per farlo diventare la stella della squadra...