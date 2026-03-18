Vinícius ha già segnato più gol con Arbeloa che con Xabi Alonso al Real Madrid

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Il Real Madrid ha battuto nuovamente il Manchester City allo Stadio Etihad 2-1, lasciando il punteggio complessivo di 5-1 per il Real Madrid, qualificandosi ai quarti di finale e probabilmente incontrando il Bayern Monaco il mese prossimo. Dalla tripletta di Valverde la scorsa settimana, alla doppietta di Vinícius ieri sera, in una partita decisa quando Bernardo Silva è stato espulso dopo soli 20 minuti per mano di mano.

Vinícius ha quasi segnato una tripletta, quando un gol è stato annullato da Osside nei minuti di recupero, anche se ha segnato di nuovo un minuto dopo, la ciliegina sulla torta che non ha avuto alcun vero impatto nella partita a eliminazione diretta, se non per aver migliorato le statistiche del Real Madrid prima del loro inevitabile incontro in futuro (questa è stata la quinta volta consecutiva che entrambe le squadre si affrontano in un turno a eliminazione diretta di Champions League): queste due vittorie significano che il Madrid ha ormai battuto il City sette volte, ha perso 5 sconfitte e 5 pareggi, e ha segnato 30 gol (contro 27 gol).

Vinícius ha segnato più gol con Arbeloa che con Xabi, in metà del tempo

Altre statistiche mostrano che Vinícius ha migliorato i suoi numeri con Álvaro Arbeloa rispetto a Xabi Alonso. Secondo AS, nelle 34 partite in cui Xabi Alonso ha giocato come allenatore del Real Madrid, Vinícius ha segnato sette gol: uno ai Mondiali per Club, cinque in Liga, uno in Supercoppa di Spagna, con una media di 0,2 gol a partita.

Con il sostituto di Alonso, Álvaro Arbeloa, Vinícius ha segnato nove gol in 16 partite, con una media di 0,56 gol a partita. Ora la domanda è: Vinícius continuerà a segnare altrettanti gol (compresi i rigori) ora che Kylian Mbappé è ufficialmente tornato?