Vinícius ha già segnato più gol con Arbeloa che con Xabi Alonso al Real Madrid
La doppietta di Vinícius contro il Manchester City significa che ha segnato più gol con l'Arbeloa che con Alonso in Leff più della metà delle partite.
Il Real Madrid ha battuto nuovamente il Manchester City allo Stadio Etihad 2-1, lasciando il punteggio complessivo di 5-1 per il Real Madrid, qualificandosi ai quarti di finale e probabilmente incontrando il Bayern Monaco il mese prossimo. Dalla tripletta di Valverde la scorsa settimana, alla doppietta di Vinícius ieri sera, in una partita decisa quando Bernardo Silva è stato espulso dopo soli 20 minuti per mano di mano.
Vinícius ha quasi segnato una tripletta, quando un gol è stato annullato da Osside nei minuti di recupero, anche se ha segnato di nuovo un minuto dopo, la ciliegina sulla torta che non ha avuto alcun vero impatto nella partita a eliminazione diretta, se non per aver migliorato le statistiche del Real Madrid prima del loro inevitabile incontro in futuro (questa è stata la quinta volta consecutiva che entrambe le squadre si affrontano in un turno a eliminazione diretta di Champions League): queste due vittorie significano che il Madrid ha ormai battuto il City sette volte, ha perso 5 sconfitte e 5 pareggi, e ha segnato 30 gol (contro 27 gol).
Vinícius ha segnato più gol con Arbeloa che con Xabi, in metà del tempo
Altre statistiche mostrano che Vinícius ha migliorato i suoi numeri con Álvaro Arbeloa rispetto a Xabi Alonso. Secondo AS, nelle 34 partite in cui Xabi Alonso ha giocato come allenatore del Real Madrid, Vinícius ha segnato sette gol: uno ai Mondiali per Club, cinque in Liga, uno in Supercoppa di Spagna, con una media di 0,2 gol a partita.
Con il sostituto di Alonso, Álvaro Arbeloa, Vinícius ha segnato nove gol in 16 partite, con una media di 0,56 gol a partita. Ora la domanda è: Vinícius continuerà a segnare altrettanti gol (compresi i rigori) ora che Kylian Mbappé è ufficialmente tornato?