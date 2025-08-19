Vinícius Jr. e il Real Madrid non sono d'accordo sul suo stipendio per il prolungamento del contratto

HQ

La presenza di Vinícius Jr. come stella del Real Madrid è stata messa in discussione la scorsa stagione, quando Kylian Mbappé è arrivato in squadra e, nonostante un inizio lento, è diventato il capocannoniere della Liga e della Scarpa d'Oro in Europa. Nel frattempo, le prestazioni di Vinícius sono diminuite dopo la sua debacle al Pallone d'Oro.

Qualunque cosa accada quest'anno non è un'ipotesi di nessuno, ma è stato riportato più volte che il rapporto tra il club e il giocatore non è dei migliori, almeno per quanto riguarda il suo contratto. Il brasiliano scade il contratto nel 2027 e, sebbene a tutti gli effetti voglia ancora rimanere al Real Madrid, rifiutando offerte da record dall'Arabia Saudita, non è d'accordo con il club sul suo stipendio e le trattative per un'estensione del contratto fino al 2030 sono in stallo.

Gli ultimi aggiornamenti provengono da ESPN, le cui fonti affermano che il club ha offerto uno stipendio di 20 milioni di euro a stagione (rispetto ai 17 milioni di euro che guadagna ora, compresi i bonus). Tuttavia, gli agenti dei giocatori chiedevano quasi il 50% in più: 20 milioni di euro fissi a stagione, più variabili che sarebbero salite a 30 milioni di.

Con la trattativa in stallo, gli agenti del giocatore hanno scelto di aspettare e vedere come procede la stagione 2025-26 e quanto conta per i piani di Xabi Alonso. Secondo ESPN, Alonso ha quasi messo in panchina Vinícius nella partita della Coppa del Mondo per club contro il PSG, ma ha cambiato idea quando Trent Alexander-Arnold si è ritirato per infortunio poche ore prima della partita.

In confronto, questo è quanto guadagnerà Lamine Yamal ora che ha 18 anni.