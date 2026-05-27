Vinícius Jr. "non ha fretta" di firmare un nuovo contratto con il Real Madrid: "Abbiamo molto di cui parlare"

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Il futuro di Vinícius Jr. con il Real Madrid non è ancora assicurato. L'ala brasiliana, ora in preparazione per la Coppa del Mondo 2026, ha dichiarato in un'intervista al canale YouTube CazéTV di non avere "fretta" di firmare un nuovo contratto per prolungare la sua permanenza a Madrid oltre giugno 2027, data in cui scade, e che il club e lui hanno molto da discutere prima di allora.

"Ho sempre sognato di giocare qui, mi godo ogni momento e voglio restare qui per tutta la vita, ma non ho fretta di rinnovare il contratto. Lo ho fino al 2027", ha detto Vinícius. "Fino al 2027, abbiamo molto di cui discutere con il Real Madrid, e il Real Madrid ha molto da discutere con noi. Il vero è calmo e io sono calmo, il Presidente si fida di me e io mi fido di lui. Dobbiamo aspettare, vivere ogni momento e goderci il miglior club del mondo".

È stato riportato in passato che il club abbia cercato di garantirgli la presenza a lungo termine, ma il giocatore ha chiesto più soldi per consolidare il suo status di stella della squadra, tanto quanto Kylian Mbappé.

L'ala ha anche commentato il suo rapporto con l'attaccante francese, affermando che sono anche amici fuori dal campo. Alcuni hanno fatto notare che entrambi i giocatori sembrano rendere meglio quando non giocano contemporaneamente. Pensi che Vinícius resterà al Real Madrid più a lungo del 2027?