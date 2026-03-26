Vinícius Jr. "pensa solo a restare a lungo al Real Madrid"

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L'attaccante del Real Madrid Vinícius Jr. si è recata negli Stati Uniti per un paio di amichevoli contro il Brasile contro la Francia il 26 marzo e la Croazia il 31 marzo, prima della Coppa del Mondo. Vinícius è stato convocato dall'allenatore Carlo Ancelotti e, parlando con i media in Brasile, gli è stato chiesto del recente annuncio che Antoine Griezmann si unisce alla MLS.

"Griezmann è un giocatore fantastico, ha avuto una carriera eccellente in Spagna, con la Francia... Gli auguro buona fortuna, mi piace molto il suo stile. Penso che contribuirà molto al campionato", ha detto il brasiliano, che ha giocato contro di lui proprio domenica scorsa, in un derby contro l'Atlético de Madrid dove Vinícius ha segnato due gol.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se avrebbe seguito le sue orme, Vinícius ha detto che è ancora giovane e che pensa solo al Real Madrid. "Voglio restare lì a lungo", disse. Il club, tuttavia, non ha ancora rinnovato il suo contratto, con riportate dispute con il club sul suo stipendio, puntando a raggiungere quello di Mbappé.