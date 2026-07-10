Vinícius Jr. si scusa dopo un'altra deludente corsa con il Brasile ai Mondiali

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Il Brasile è stato una delusione ai Mondiali, eliminato agli ottavi di finale contro la Norvegia. Questo equivale al loro peggior risultato di sempre nella competizione (hanno sempre raggiunto almeno i quarti di finale da quando hanno terminato nello stesso turno in Italia nel 1990). Vinícius Jr., che alla fine è diventato uno dei migliori giocatori della squadra dopo aver segnato quattro gol e fornito un assist, ha ora inviato una dichiarazione in cui si scusa.

"Ho visto così tante persone di tutte le età sostenermi, abbracciare il nostro sogno, che sarebbe ingiusto restare in silenzio. Ma avevo bisogno di qualche giorno per riflettere", ha scritto, dicendo che sono passati quattro anni e che deve ancora pensare a cosa scrivere dopo una delusione, e che sentiva che avevano una buona squadra da fare di più.

"Indossare la maglia della nazionale è il più grande orgoglio della mia vita, ed essere eliminato agli ottavi di finale è una sensazione difficile da spiegare. So quanto mi sono preparato, quanto mi sono concentrato, quanto lo desideravo per te, per la mia famiglia.

La sensazione di frustrazione è travolgente. Avevamo un gruppo abbastanza forte da fare di più, e non potevamo. Mi scuso e combatterò per il nostro sogno di tornare in cima al mondo."

Nonostante il fallimento, si prevede che Carlo Ancelotti rimarrà alla guida della nazionale brasiliana: il Brasile ha rinnovato il suo contratto a maggio 2026 fino al termine della Coppa del Mondo FIFA 2030.