Vinícius Jr. si scusa pubblicamente: "La passione ha la meglio su di me"

Il giocatore del Real Madrid Vinícius Jr. ha pubblicato una dichiarazione su X, scusandosi con i tifosi del Real Madrid per il suo comportamento durante El Clásico domenica scorsa. Nonostante la vittoria del Madrid, Vinícius ha fatto arrabbiare i tifosi del Real Madrid quando ha perso le staffe quando è stato sostituito dopo 72 minuti. Ha lasciato il campo urlando e gesticolando, mostrando il suo disaccordo con la decisione tattica dell'allenatore Xabi Alonso.

Da allora, sono tornate a circolare voci sul suo desiderio di lasciare la squadra, scontento del suo status secondario dietro Mbappé, il capocannoniere della squadra e probabilmente la più grande "stella" della squadra. Alcuni si aspettavano che il club avrebbe sanzionato Vinícius per la sua mancanza di rispetto nei confronti di Xabi Alonso, ma il club ha deciso di lasciare che Alonso e Vinícius risolvessero i loro problemi privatamente.

Mercoledì, Vinícius ha detto di essersi scusato con i suoi compagni di squadra durante l'allenamento. "Voglio scusarmi con tutti i madridisti per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clásico. Così come ho già fatto di persona durante l'allenamento di oggi, voglio anche chiedere nuovamente scusa ai miei compagni di squadra, alla società e al presidente.

"A volte la passione ha la meglio su di me perché voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. Il mio carattere competitivo deriva dall'amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno".

Il tempo dirà se questo si tradurrà in un rapporto più forte con Xabi Alonso. Il successore di Carlo Ancelotti non ha esitato a mettere in panchina Vinícius, cosa che prima accadeva a malapena. Il suo messaggio arriva esattamente un anno dopo il suo famoso "Eu farei 10x se for precise. Eles não estão preparados"...