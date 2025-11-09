VINYL: Space Adventure Cobra Colonna Sonora Originale

HQ

C'è qualcosa di intrinsecamente speciale nell'animazione giapponese degli anni '80 e '90. Non solo a livello puramente visivo, ma anche musicale, dove le produzioni più vecchie suonano fondamentalmente diverse da quelle che abbiamo oggi. Fresco, incisivo e spesso decisamente onirico. È come se avessi accidentalmente vagato in un vicolo buio e ti fossi imbattuto nel bar più alla moda della città. Un luogo dove affogare i tuoi dispiaceri e ampliare la tua mente.

E questo è più o meno il modo più semplice per riassumere la colonna sonora originale di Space Adventure Cobra. Il suo caratteristico mix di pulp e noir, con la giusta dose di jazz spruzzata sopra, rende questa esperienza singolarmente deliziosa. Pura beatitudine per l'anima e per tutti i veterani, è anche un viaggio indietro ai giorni felici dell'infanzia. In un periodo in cui - almeno in Europa - questo veniva spesso descritto come "film manga". Un termine un po' infelice e strano.

Detto questo. Cobra ha sicuramente dei fan sfegatati e come tale - la colonna sonora è stata curata con la massima cura da Wayo Records. E questo cofanetto in vinile è a dir poco squisito. In effetti, le composizioni di Kentarô Haneda e Yûji Ôno non hanno mai suonato meglio. Incisivo e grondante di personalità, richiede la massima attenzione.

Questo è puro divertimento retrò puro, genuino. Completo di pirati spaziali, fantasie di James Bond, mutazioni, discoteca e pulp. In un certo senso, è l'embrione di ciò che Cowboy Bebop sarebbe diventato in seguito, e un riassunto quasi perfetto degli anni '80 - traboccante di stile e finezza.

La Wayo Records non è, ovviamente, una debuttante quando si tratta di questo tipo di nostalgia lussuosamente confezionata, essendosi già affermata come forse il principale produttore di colonne sonore cult giapponesi. Vinili adeguatamente stampati, privi di schiocchi e rumori invasivi, accompagnati da tutti i tipi di deliziosi extra che ti fanno battere lo stomaco di gioia: poster, opuscoli e interviste. Lo chiami.

La confezione è mozzafiato come ci si aspetterebbe. Un'esplosione di bontà retrò con Cobra stesso al centro di tutto: l'eroe sempre sicuro di sé con il suo braccio blaster e il sorriso malizioso. All'interno, troviamo tre dischi perfettamente stampati, illustrazioni del film, note di copertina giapponesi (tradotte in inglese) e (ovviamente) un paesaggio sonoro cristallino. Un caldo abbraccio analogico che solo il vinile può offrire.

Ma la vera avventura spaziale inizia quando carichiamo il giradischi con il primo disco. Il tema principale dà rapidamente il tono, un pezzo che avrebbe potuto facilmente essere preso direttamente da qualsiasi film di James Bond. Tromboni, basso funk, sintetizzatori e voci corali ti trasportano in un viaggio sinfonico che non vorresti mai finire. Alcune parti sono quasi incredibilmente contemporanee, nonostante la musica abbia ormai più di 40 anni.

Ciò che rende Space Adventure Cobra ancora più unico è la facilità con cui si presenta come cool; La musica non ci prova nemmeno, lo è e basta. In qualche modo, sono riusciti a catturare lo spirito del futuro proprio in quel momento, con l'ottimismo avvolto nel pericolo.

I punti salienti sono molti e, a dire il vero, è difficile elencarli tutti. Ma certo, il tema dell'amore è dannatamente speciale. Quel magnifico jazz anime quasi straziante che scioglie il titanio con la stessa facilità con cui scioglie i cuori. Poi, naturalmente, c'è Psychogun Action, una pura iniezione di adrenalina la cui linea di basso pulsante rende quasi impossibile stare fermi. Si tratta di una colonna sonora straordinariamente precisa che fonde una vasta gamma di generi senza mai perdere la sua strada o la sua identità, e qui sta forse la vera forza delle composizioni di Kentarô Haneda e Yûji Ôno: giocose ma mai superficiali. Sensuale ma mai economico.

La vita è raramente giusta, e il fatto che né Kentarô Haneda né Yûji Ôno abbiano mai ricevuto lo stesso riconoscimento di Joe Hisaishi o Yoko Kanno è decisamente scandaloso. Le loro impronte digitali si trovano ancora in tutto il mondo della musica giapponese e la Wayo Records ha davvero realizzato qualcosa di molto speciale qui. Hanno dato nuova vita a un classico di culto a lungo ignorato e hanno acceso i riflettori su due delle star forse più trascurate del settore.

Quindi abbassa le luci, rilassati e divertiti. Lasciate che i sintetizzatori astrali e gli ottoni funky vi portino in un viaggio attraverso le cinture di asteroidi, i pianeti scintillanti e le mense spaziali scarsamente illuminate.

WAYO-V021 - Colonna sonora originale di Cobra per l'avventura spaziale