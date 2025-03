La fuga di notizie sui funzionari di Trump espone i piani di guerra degli Stati Uniti I funzionari degli Stati Uniti hanno erroneamente condiviso i dettagli dell'attacco classificato in una chat non protetta.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Una lacuna nella sicurezza informatica ha scosso l'amministrazione Trump dopo che alti funzionari, tra cui Pete Hegseth e Marco Rubio, hanno inavvertitamente rivelato piani militari classificati in una chat di gruppo non protetta. La violazione è venuta alla luce quando il caporedattore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ha rivelato di essere stato erroneamente aggiunto alla conversazione crittografata di Signal, in cui i funzionari discutevano dei prossimi attacchi aerei degli Stati Uniti contro obiettivi Houthi nello Yemen. I messaggi trapelati contenevano dettagli operativi altamente sensibili, tra cui la sequenza degli attacchi, le posizioni specifiche degli obiettivi e il dispiegamento di armi, suscitando preoccupazioni per le violazioni della sicurezza nazionale. Puoi leggere l'articolo completo di The Atlantic qui. Donald Trump // Shutterstock