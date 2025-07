Violento e divertente: Red Sonja fa un ritorno brutale

Il trailer del nuovo filmRed Sonja è uscito solo poche ore fa e, sì, offre esattamente quello che ti aspetteresti. Matilda Lutz entra nel ruolo della classica "diavolessa con la spada" e porta un'energia selvaggia che sembra perfetta. A ciò si aggiungono sanguinose battaglie, creature magiche e (ovviamente) un'abbondanza di tette.

Sarà un film di qualità? Probabilmente no. Ma il fattore intrattenimento sembra essere molto intatto per chiunque ami spade e sandali, e con una versione digitale già in arrivo il 29 agosto, non dovremo aspettare troppo a lungo. È anche divertente vedere il famigerato bikini in cotta di maglia fare il suo ritorno, ora con un po' di sfacciata consapevolezza di sé.

"Questo mi protegge?"

«Niente affatto. Ma il pubblico lo adorerà".

In conclusione: il trailer trasformerà Red Sonja in un grande successo? Dubbioso. Ma colpisce duro, è violento e non si prende troppo sul serio. Dai un'occhiata qui sotto.

Sei entusiasta di questa nuova versione di Red Sonja ?