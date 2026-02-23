Violenza dopo che le forze di sicurezza messicane uccidono uno dei trafficanti di droga più ricercati al mondo

HQ

Le forze di sicurezza messicane hanno ucciso Nemesio Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come "El Mencho", uno dei trafficanti di droga più ricercati al mondo, come confermato dal ministero della difesa. L'operazione a Tapalpa, Jalisco, ha scatenato violenze diffuse in almeno otto stati messicani, con veicoli incendiati, posti di blocco e sparatorie segnalate.

El Mencho, 59 anni, guidava il Cartello della Nuova Generazione di Jalisco, noto per la violenza ultra-violenza e un arsenale in stile militare. È stato ucciso insieme ad almeno sei presunti complici. Tre soldati messicani rimasero feriti nel raid, mentre due membri del cartello furono arrestati con lanciarazzi capaci di abbattere aerei. Sappiamo anche che le autorità statunitensi hanno fornito supporto di intelligence, con la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel che ha avuto un ruolo chiave.

Scena // Shutterstock

L'omicidio scatenò immediatamente ritorsioni. I video mostravano veicoli incendiati, una stazione di servizio incendiata a Guadalajara e uomini armati che bloccavano strade a Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas e Zacatecas. Il governatore di Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha esortato i residenti a restare a casa, sospendere i viaggi ed evitare le strade. Nel frattempo, l'ambasciata statunitense e le autorità canadesi hanno emesso allerte esortando i cittadini a rifugiarsi nelle regioni colpite.

Funzionari statunitensi, incluso l'ex vice segretario di Stato Christopher Landau, hanno salutato la morte di El Mencho come un duro colpo per la criminalità organizzata, avvertendo però di ritorsioni violente. Questa è un'operazione descritta come lo sciopero più significativo contro i cartelli messicani da oltre un decennio. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha promesso briefing dal suo consiglio di sicurezza ma non ha offerto conferme immediate...