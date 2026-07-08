Virgin Media ha multato 28 milioni di sterline per aver impedito ai clienti di annullare i contratti

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Virgin Media è stata multata di £28 milioni poiché milioni di chiamate da parte dei clienti sono state "probabilmente gestite male", secondo Ofcom, il che ha impedito loro di annullare i contratti come desideravano. Si dice che ai clienti sia stato impedito di passare a migliori offerte di banda larga, fisso e pay-TV.

Attraverso la BBC, Ofcom ha riferito che Virgin Media ha usato tattiche come agenti che riattaccano le chiamate e clienti vengono messi in attesa senza motivo. La multa è stata ridotta del 30%, poiché Virgin Media ha ammesso le sue mancanze, accettando di accordare un accordo. Virgin Media si è anche scusato con la "piccola percentuale che in passato ha avuto problemi nel contattarci per un nuovo accordo o annullare il proprio servizio."

È la terza multa più alta mai emessa da Ofcom e la più grande mai emessa secondo le regole di tutela dei consumatori. L'indagine di Ofcom ha coperto milioni di telefonate tra gennaio 2022 e settembre 2024, rilevando che Virgin premiava gli operatori dei call center per aver ritardato o impedito ai clienti di passare a un concorrente.

"Fin dall'inizio di questo problema, alcuni anni fa, nel 2022, abbiamo cercato di risolvere la questione in modo informale. Non c'era la volontà di farlo," ha detto Natalie Black, direttrice di gruppo per infrastrutture e connettività di Ofcom. "I fatti sono chiari. Virgin Media ha reso più difficile per i clienti annullare i loro contratti e poi non ha collaborato pienamente con la nostra indagine. Di conseguenza, stiamo imponendo la nostra multa più alta di sempre secondo le nostre regole di protezione dei consumatori per danni diretti ai consumatori."