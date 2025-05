Virtua Fighter 5 R.E.V.O. è in arrivo su PS5, Switch 2 e Xbox Series S/X

Sapevamo che Sega sta attualmente lavorando per riportare in vita molti dei suoi franchise più amati. Molti sono stati confermati - come Crazy Taxi, Ecco the Dolphin, Jet Set Radio e Shinobi - mentre altri sono stati solo vociferati. Questo è stato il caso di Virtua Fighter 6, dove non avevamo sentito nulla di ufficiale se non voci casuali, fino a quando non è stato annunciato ufficialmente durante i The Game Awards a dicembre.

È stato sviluppato da Ryu ga Gotoku Studio, ma sfortunatamente sembra essere abbastanza presto nello sviluppo, il che significa che dovremo aspettare almeno un anno o due prima che sia il momento di iniziare. Ma ora Sega annuncia di avere una piccola sorpresa in serbo per facilitare l'attesa.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. è stato rilasciato su Steam all'inizio dell'anno, e ora è confermato che arriverà su PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X. Buone notizie, ma in realtà c'è di meglio perché il produttore Seiji Aoki commenta (via Gematsu):

"Inoltre, nel portare questo titolo su più piattaforme, stiamo pianificando di includere il supporto cross-play. E per rendere la tua esperienza di cross-play ancora più fluida, la funzionalità di rollback utilizzata nella versione Steam sarà supportata su tutte le piattaforme. Includeremo ancora più contenuti per renderlo molto più di un semplice porting, di cui vi parleremo nei prossimi aggiornamenti".

Non viene fornita alcuna data, ma almeno ora sai che l'ultima versione di Virtua Fighter 5 è in arrivo su console in modo che tu possa iniziare il tuo allenamento.