Virtua Fighter 6 avrà un nuovo tipo di regole di battaglia

HQ

Come abbiamo riportato la scorsa settimana, Ryu ga Gotoku Studio ha promesso di rivelare di più sul prossimo Virtua Fighter 6 (titolo effettivo non annunciato ufficialmente) il 25 settembre - e hanno mantenuto quella promessa con uno streaming di quasi 50 minuti incentrato sul sistema di combattimento aggiornato.

Purtroppo la tavola rotonda e quello che è stato mostrato non sono stati particolarmente entusiasmanti, ma è stato rivelato (grazie Gematsu) che ci saranno due modi di giocare. Una è la modalità normale, in cui devi vincere al meglio dei tre round (knockout o ring-out), ma c'è anche la nuova modalità Uprising, che offrirà "opportunità dinamiche di cambio di slancio". Cosa significhi davvero non è del tutto chiaro, ma un nuovo modo di giocare ai giochi di combattimento suona sicuramente come un grosso problema.

I rappresentanti di Ryu ga Gotoku Studio hanno anche detto che stanno lavorando su un nuovo sistema di gioco chiamato Break & Rush , che è descritto come segue:

"Questo sistema innovativo introduce una meccanica dinamica di accumulo dei danni. Man mano che specifiche regioni del corpo subiscono colpi ripetuti, i danni si accumulano, consentendo infine una rottura mirata. Una volta che l'attaccante mette a segno un break attack, ottiene un vantaggio strategico, aprendo nuove opportunità offensive. Uno stato rotto si ripercuote su tutti i round, creando uno strato tattico che aggiunge profondità e tensione a ogni partita".

Puoi dare un'occhiata all'intera presentazione nel video qui sotto. Un'anima amichevole nella sezione commenti di YouTube ha elencato i tre momenti più interessanti se vuoi passare direttamente alle cose buone:



15:53 Regole di battaglia

Regole di battaglia

39:13 Nuove meccaniche del sistema di combattimento

Nuove meccaniche del sistema di combattimento

47:28 Breve teaser



Tutto sommato, sembra che il gioco sia ancora lontano dall'essere finito e probabilmente ci vorranno un anno o due prima che Ryu ga Gotoku Studio sia pronto a rivelare informazioni più sostanziali e mostrare tutti i combattenti.

Codice Virtua Fighter 6 molto precoce dalla presentazione.