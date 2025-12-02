Virtua Fighter 6 produttore: "Il nostro obiettivo è creare un gioco degno del premio Game of the Year"
Riichiro Yamada spiega anche che "vogliono un titolo che non rientri semplicemente nello stampo dei 'picchiaduro'".
Dopo che due anni fa Sega ha rivelato che finalmente avrebbe esplorato seriamente la propria storia videoludica e rilasciato nuovi titoli di serie iconiche, hanno iniziato a circolare voci che anche Virtua Fighter avrebbe avuto un nuovo capitolo. Questo è qualcosa che i fan desiderano da quasi due decenni, con Virtua Fighter 5 che è apparso nelle sale giochi giapponesi nel 2006.
Da allora sono state rilasciate diverse versioni nuove e migliorate, ma non abbiamo visto alcun segno di un gioco completamente nuovo. Tuttavia, esattamente un anno fa, è stato confermato che Virtua Fighter 6 (il titolo non è ancora confermato però), sviluppato dallo studio Yakuza/ Like a Dragon Ryu Ga Gotoku Studio, è finalmente in viaggio.
Automaton ha intervistato il suo produttore, Riichiro Yamada, che aveva molte informazioni entusiasmanti da condividere. Tra le altre cose, ha dichiarato apertamente che l'obiettivo è offrire il titolo di Gioco dell'Anno e qualcosa di nuovo nel genere:
"Naturalmente, il nostro obiettivo è creare un gioco degno di essere nominato come Gioco dell'Anno. Come il primissimo Virtua Fighter, vogliamo un titolo che non si limiti a rientrare nello schema dei 'picchiaduro'.
Il genere dei picchiaduro tende a essere visto come una categoria speciale e di nicchia. Ma Virtua Fighter in realtà non è così; è facile da prendere in mano e giocare, e penso che questa sia una delle sue forze.
Se un gioco non è qualcosa che chiunque possa apprezzare, non raggiungerà il livello di riconoscimento necessario nemmeno per essere preso in considerazione per il GOTY. Questo è il significato del nostro obiettivo di "rendere New Virtua Fighter un gioco degno di GOTY."
L'intervista offre diversi dettagli interessanti per gli appassionati di picchiaduro ed è davvero una lettura. Speriamo di poter dare un'occhiata più da vicino al gioco ai Game Awards la prossima settimana, ma sembra ancora a qualche anno di distanza, quindi c'è un'alta possibilità che dovremo aspettare ancora un po' per vedere se ha il potenziale per diventare candidato a Game of the Year.