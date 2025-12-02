Virtua Fighter 6 produttore: "Il nostro obiettivo è creare un gioco degno del premio Game of the Year"

HQ

Dopo che due anni fa Sega ha rivelato che finalmente avrebbe esplorato seriamente la propria storia videoludica e rilasciato nuovi titoli di serie iconiche, hanno iniziato a circolare voci che anche Virtua Fighter avrebbe avuto un nuovo capitolo. Questo è qualcosa che i fan desiderano da quasi due decenni, con Virtua Fighter 5 che è apparso nelle sale giochi giapponesi nel 2006.

Da allora sono state rilasciate diverse versioni nuove e migliorate, ma non abbiamo visto alcun segno di un gioco completamente nuovo. Tuttavia, esattamente un anno fa, è stato confermato che Virtua Fighter 6 (il titolo non è ancora confermato però), sviluppato dallo studio Yakuza/ Like a Dragon Ryu Ga Gotoku Studio, è finalmente in viaggio.

Automaton ha intervistato il suo produttore, Riichiro Yamada, che aveva molte informazioni entusiasmanti da condividere. Tra le altre cose, ha dichiarato apertamente che l'obiettivo è offrire il titolo di Gioco dell'Anno e qualcosa di nuovo nel genere:

"Naturalmente, il nostro obiettivo è creare un gioco degno di essere nominato come Gioco dell'Anno. Come il primissimo Virtua Fighter, vogliamo un titolo che non si limiti a rientrare nello schema dei 'picchiaduro'.

Il genere dei picchiaduro tende a essere visto come una categoria speciale e di nicchia. Ma Virtua Fighter in realtà non è così; è facile da prendere in mano e giocare, e penso che questa sia una delle sue forze.

Se un gioco non è qualcosa che chiunque possa apprezzare, non raggiungerà il livello di riconoscimento necessario nemmeno per essere preso in considerazione per il GOTY. Questo è il significato del nostro obiettivo di "rendere New Virtua Fighter un gioco degno di GOTY."

L'intervista offre diversi dettagli interessanti per gli appassionati di picchiaduro ed è davvero una lettura. Speriamo di poter dare un'occhiata più da vicino al gioco ai Game Awards la prossima settimana, ma sembra ancora a qualche anno di distanza, quindi c'è un'alta possibilità che dovremo aspettare ancora un po' per vedere se ha il potenziale per diventare candidato a Game of the Year.