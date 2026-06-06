Virtua Fighter 6 si chiamerà Crossroads e sarà lanciato nel 2027

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Come previsto, Virtua Fighter 6 è apparso al Summer Game Fest (cosa che sospettavamo dopo la grande fuga di notizie di recente). Abbiamo avuto uno sguardo a quella che sembra una sorta di città hub per il combattimento, completa di una campagna per giocatore singolo simile nello stile a quella di Street Fighter 6, ma apparentemente molto più elaborata.

Il titolo è Virtua Fighter: Crossroads, con le prime due lettere in grassetto rosso per formare un sei numero romano, come ha già rivelato la fuga. Il gioco è previsto per il 2027 e il nuovo trailer è disponibile qui sotto.