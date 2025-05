Virtua Fighter 6 verrà cancellato se Sega non è soddisfatta del risultato

HQ

Una delle tante serie di giochi classici che Sega ha intenzione di far rivivere è il sempre popolare Virtua Fighter. L'ultimo titolo numerato della serie è Virtua Fighter 5, che è stato originariamente pubblicato nelle sale giochi giapponesi nel 2006 e da allora è stato rilasciato in un certo numero di edizioni aggiornate, ma nessun nuovo gioco effettivo.

Ciò significa che è come ricominciare da zero, poiché non è possibile utilizzare vecchi asset per il nuovo gioco, che chiameremo Virtua Fighter 6 per semplicità. Il creatore della serie, Yu Suzuki, ha lasciato Sega molto tempo fa, e il nuovo gioco sarà sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, meglio conosciuto per i giochi Yakuza /Like a Dragon, invece di Sega AM2.

La pressione è ovviamente alta, ma il capo di Ryu Ga Gotoku Studio Masayoshi Yokoyama sta affrontando il compito con il massimo rispetto, dicendo in un'intervista a Famitsu (grazie EventHubs) che deve essere buono, altrimenti abbandoneranno il progetto:

"Se inizia a sembrare che non sarà abbastanza buono, fermeremo il progetto a metà strada. Ecco quanto siamo seri al riguardo".

Anche il produttore Riichirou Yamada partecipa all'intervista, dicendo che farà tutto il possibile per garantire che il progetto non venga cancellato:

"Se Yokoyama decide che si fermerà, si fermerà proprio così, quindi sto mettendo molta energia per assicurarmi che ciò non accada".

In breve, Virtua Fighter 6 sembra essere in mani molto ambiziose, e Yokohama conclude spiegando che sono "molto seri nel fare qualcosa che non è mai stato fatto prima". Promettente, a dir poco.