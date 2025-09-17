Virtua Fighter 6 verrà mostrato in uno stream dedicato la prossima settimana

HQ

Nel corso di otto mesi, tra maggio 2023 e gennaio 2024, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e Tekken 8 sono stati rilasciati in rapida successione. Il primo e il secondo in particolare sono stati un enorme successo, ma da allora ci sono state meno uscite di giochi di combattimento importanti oltre ai DLC.

Ma sappiamo che Virtua Fighter 6 - anche se il titolo non è confermato, lo chiameremo così per ora solo per semplificare le cose - è in lavorazione, sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio (Like a Dragon: Infinite Wealth ). Anche se non sappiamo quando uscirà, siamo stati in grado di seguire molto lo sviluppo del gioco e presto sarà il momento di un altro aggiornamento. Tramite X, e dopo la traduzione, è stato annunciato che il 25 settembre potremo dare un'occhiata a uno streaming speciale sul gioco per ottenere "una spiegazione di alcuni aspetti del sistema di combattimento rinnovato, basato sull'ultimo filmato di battaglia rilasciato di recente".

Si spera che queste presentazioni sempre più frequenti di Virtua Fighter 6 indichino che un lancio non è troppo lontano. Il 2026 sembra ottimistico, ma forse il 2027...?