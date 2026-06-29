Virtua Fighter: Crossroads presenta il suo nuovo personaggio, Bakunawa Killer

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C'è ancora molta strada da fare prima di vedere l'attesissimo prossimo capitolo del realistico franchise di picchiaduro Virtua Fighter, Virtua Fighter Crossroads, il cui rilascio è previsto per il 2027. Tuttavia, RGG Studio vuole iniziare a immergerci in questo nuovo capitolo, che porrà maggiore enfasi sulla narrazione e sulla storia piuttosto che concentrarsi semplicemente sull'esperienza realistica delle arti marziali per cui la serie è ben nota.

Hanno ora pubblicato un nuovo trailer che introduce un nuovo personaggio che potremo affrontare in Crossroads. Questo è Bakunawa Killer, una misteriosa figura mascherata che sembra essere dietro gli attacchi agli artisti marziali nella città immaginaria di Vilasapara, dove si sviluppa la trama del gioco.

Bakunawa Killer sembra usare uno stile di combattimento basato sulle arti marziali classiche orientali, come se fosse un maestro di kung fu. Nel trailer, vediamo anche Pai Chan e Cielo Salinas rintracciarlo mentre lui sconfigge magistralmente altri combattenti. Dai un'occhiata qui sotto.